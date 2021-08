“Sarà la prima cosa che mangerò”, Bianca Atzei dalla bocca fila il piacere: fan estasiati – FOTO

Bianca Atzei sbarca nella fantastica isola italiana e pubblica una foto in cui mangia la specialità del posto: i fan rimangono estasiati

La cantante Bianca Atzei ha condiviso una serie di foto, ben cinque, in cui testimonia il suo viaggio in Sicilia tra arancine, spiagge, mare, serate in centro a Palermo e altri bei momenti vissuti in questi ultimi giorni.

Nel primo scatto c’è l’interprete di “Ora esisti solo tu” e “Straniero” intenta a mangiare un’arancina (così come chiamano gli arancini nel capoluogo siciliano) mentre un pezzo filante di mozzarella le esce dalla bocca e i suoi follower la riempiono di complimenti. C’è anche un utente che scrive: “Sarà la prima cosa che mangerò“, riferendosi alla deliziosa frittura palermitana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Troppo Bona”, Justine Mattera: la camicetta si apre troppo e sotto il nulla” E spunta il like della Vip – FOTO

Bianca Atzei, la serie irresistibile di cinque foto a Palermo

Per vedere Bianca Atzei in Sicilia vai su Successivo