Calciomercato Inter, Lukaku, saluta la squadra. Arriva subito il sostituto

Il bomber e centravanti della Nazionale belga, Romelu Lukaku è ai saluti generali con l’Inter di Suning: ecco subito il sostituto.

Tempi durissimi per l’Inter di Suning, che dopo l’addio del gioiello, Achraf Hakimi, ceduto a titolo definitivo al Paris Saint Germain è costretta a ricorrere ad un altro “sacrificio” doveroso per le casse della società.

Il club della Pinetina, raccolto in passato dai cinesi di Steven Zhang è campione d’Italia in carica, dopo una cavalcata di ben 91 punti. Il protagonista dei successi dello scorso anno porta la firma del traghettatore Antonio Conte, accontentato durante la precedente sessione di mercato, delle sue esose richieste.

La società ha regalato all’ex ct della Nazionale, calciatori in grado di fare la differenza per qualità e quantità in Serie A. Tra questi rientra anche l’ultimo, quasi certo addio in casa Inter, per necessità virtù.

Si tratta di Romelu Lukaku, ex attaccante di Chelsea e Manchester United, con all’attivo 24 reti in campionato e vice capocannoniere, alle spalle del solo “mostro sacro”, Cristiano Ronaldo

Calciomercato Inter, Lukaku ai saluti: il sostituto è all’altezza della situazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)

Continua la campagna di mercato al risparmio dell’Inter di Suning. Per far fronte alle numerose perdite economiche, la società ha bisogno necessariamente di monetizzare gli acquisti esosi della passata stagione. Quelli che hanno permesso ad Antonio Conte di dominare in lungo e in largo la Serie A 2020/2021.

I tifosi dell’Inter, dopo gli addii dell’ex ct dalla mentalità vincente e di uno dei migliori terzini del futuro sono costretti a dover salutare anche il bomber che ha permesso a suon di gol, di conquistare l’ambito trofeo nazionale.

Si tratta di Romelu Lukaku, stavolta anche lui convinto ad accettare per la terza volta nella carriera, un’esperienza in Premier League. Il bomber belga sta per sbarcare nuovamente nell’ex squadra, il Chelsea che ha tentato di affidargli la “palma” di erede del grande ed inimitabile, Didier Drogba.

Secondo quanto si apprende da fonti vicine al centro sportivo nerazzurro, ieri il rifinitore della formazione belga di Martinez avrebbe salutato per l’ultima volta i suoi compagni di squadra della Pinetina.

Lukaku al Chelsea guadagnerà la “bellezza” di 15 milioni di euro netti a stagione, rispetto agli 8,5 offerti da Suning nel tentativo di farlo restare sotto la “Madunnina”.

In casa Inter però già si parla da tempo del sostituto del quasi ex attaccante nerazzurro. Steven Zhang sarebbe pronto ad accontentare i tifosi, portando a Milano, Edin Dzeko, vecchio “pallino” proprio dell’allenatore uscente, Antonio Conte, prima dell’arrivo di Lukaku.