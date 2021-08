Carolina Stramare fa sognare i fan con un fugace scatto in camera. Adagiata sul letto, esibisce il fisico perfetto e la scollatura profondissima: trionfo di sensualità ineguagliabile

Quando si parla di bellezza lampante, quell’insieme di tratti e linee che costituiscono l’ideale armonia delle forme, la perfetta testimonial di tale rara fortuna è Carolina Stramare. Unica ed incredibile, evidenzia le più ambite doti estetiche, tanto da esemplificare il concetto di perfezione.

Un dono della natura, evidente fin dalla sua giovanissima età, quando inizia a lavorare nel mondo della moda, prima della famosa partecipazione al concorso “Miss Italia“, dove conquista la meritata coroncina. Un successo che amplifica ulteriormente la sua notorietà, divenendo una delle modelle più richieste, fino all’ultimo clamoroso risultato ottenuto. Sarà infatti il volto ufficiale di Helbiz live, piattaforma che trasmetterà il campionato di Serie B.

Molto seguita anche su Instagram da un sognante pubblico di fan, utilizza il social per condividere scatti professionali e passerelle calcate in modo imperdibile. L’ultima diapositiva pubblicata dall’indossatrice è invece una parentesi della sua quotidianità, trascorsa in questo caso in camera da letto. Favolosa come negli shooting dei quali è protagonista, toglie il respiro ai fan in una posa che è sensualità allo stato puro.

Carolina Stramare, ammaliante perfezione

Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare fornisce l’ennesima dimostrazione della sua irresistibile avvenenza, in un fugace scatto in camera da letto, che ne evidenzia la bellezza nella sua totale visione. Sinuosa ed elegante, la sua posa infiamma il social, che si blocca ad ammirare la perfezione della sua immagine. I cappelli castani ricadono lisci oltre le sue spalle, offrendo il profilo del volto disegnato all’obiettivo, scolpito dal make up illuminante che valorizza gli zigomi e lo sguardo verde ipnotico.

Il fisico della modella è un tripudio di curve e tonicità, esaltato dall’abito longuette a coste attillato, che nella tonalità del beige risalta l’abbronzatura intensa. La profondissima scollatura esibisce il décolleté mozzafiato, e il web si blocca incantato, per contemplarne l’irraggungibile fascino.

“La bellezza”, “Sublime”, “Stupenda”, gli aggettivi dei fan non bastano a descrivere la straordinaria bellezza della modella, capace di sconvolgerli con un post.