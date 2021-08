Cecilia Rodriguez è in pericolo, coinvolta in un incidente con il fidanzato: la situazione

Cecilia Rodriguez ha trascorso una giornata turbolenta con il fidanzato, Ignazio Moser. Tutti i dettagli di uno sfortunato episodio.

Momenti di tensione per Cecilia Rodriguez e il fidanzato, Ignazio Moser. La coppia tra le più affiatate del mondo dello spettacolo si trova in vacanza al mare, a largo delle coste di Ibiza.

La sorella minore di Belen Rodriguez, dopo aver ultimato gli impegni prima del “rompete le righe” si è concessa un meritatissimo relax. Se qualche settimana fa, in vista a casa Spinalbese, l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi 15 faceva le prove per diventare “mamma”, oggi il destino sembra voltarle le spalle.

La coppia, in vacanza sulle fantastiche sabbie bianche delle Isole Baleari è stata coinvolta in uno spiacevole episodio, che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan al seguito.

L’ex ciclista e la supermodella d’oltremanica avevano “bagnato” l’esordio in barca tra tuffi e aperol spritz in ottima compagnia. Le ultime che circolano sul loro conto però non sono affatto confortanti

Cecilia Rodriguez, incidente in barca: cosa è successo e come sta

Disavventura inaspettata per Cecilia Rodriguez e il suo amatissimo, Ignazio Moser. L’ex ciclista su strada ha rotto il silenzio e preso la parola, spiegando a tutti come sono andate realmente le cose.

La coppia più gettonata del momento è reduce da un vero e proprio incubo. I due erano in compagnia dei loro amici, pronti a trascorrere l’ennesima giornata tra mare, sole e giochi d’acqua. Tutto ad un tratto a largo della costa documenta Moser, si intravede il pericolo di “mare molto mosso”.

Le difficoltà d’equilibrio di una piccola imbarcazione sono evidenti in queste circostanze e la paura che il peggio non fosse ancora arrivato è tanta.

Nel corso di una storia Instagram, il ciclista ha poi spiegato l’evoluzione della turbolenta vicenda. “Modalità isola on. Vi aggiornerò a breve” sono le parole del fidanzato di Cecilia, la quale prende tutti alla sprovvista e avvisa che tutti i naufraghi coinvolti in questo piccolo “incidente” stanno bene e si stanno godendo del cibo fresco.