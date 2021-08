Preparandosi a dire addio a Tata Rosalba, Chiara Ferragni dimostra come un addio possa rivelarsi una vera fortuna. I dettagli sul suo stipendio.

Prima di approdare in queste ore in quel di Porto Cervo, nella meravigliosa e prescelta isola di quest’estate 2021, la Sardegna, l’imprenditrice Chiara Ferragni in compagnia della sua celebre crew ha provveduto ad avvisare i suoi follower su alcuni dettagli riguardanti il saluto decisivo rivolto ad un altro membro, acquisito ma altrettanto importante, per la loro famiglia.

Si tratta della tata Rosalba, specializzata a seguire bambini fino ai loro sei anni d’età, e dimostratasi ottimamente al fianco dei Ferragnez dal 2018. La tata si è rivelata per loro un sostanziale punto di riferimento nel corso di questo lungo periodo. Infatti dall’entusiasmo dimostrato dalla stessa Chiara, avendo postato poco prima della loro partenza uno scatto di gruppo al fianco della puericultrice, pare che Rosalba abbia ben saputo accudire sia l’ultima venuta al mondo, la piccola Vittoria, quanto il primogenito di tre anni e dalla bionda chioma, Leone. Dando così un aiuto notevole nella sfera privata, sempre ricolma di molteplici impegni lavorativi, ad una delle famiglie più note della penisola.

Chiara Ferragni e Tata Rosalba, quando l’addio si trasforma in fortuna: i dettagli sullo stipendio

La tata di Vitto e Leone è stata descritta da Chiara e dal rapper Fedez come una vera e propria professionista del mestiere. Tant’è che la sua attività, che va ben oltre quella che potrebbe essere definita semplicisticamente l’esperienza di una tata, è ufficialmente riconosciuta da quelle che sono le Arti ausiliarie del servizio sanitario nazionale. Per quel che riguarda invece lo stipendio sommario percepito da tata Rosalba nel corso di questi anni trascorsi a prendersi amorevolmente cura della coppia di bimbi “modello”, ammonterebbe per un totale orientativo di 4.000 euro mensili.

Perciò, se questa dovesse essere stata l’ultima comparsa di Rosalba nella famiglia Ferragnez, ad ogni modo il suo addio dal punto di vista professionale segnerebbe comunque l’ammontare di una proficua fortuna. Una somma che con probabilità potrebbe anche superare i 150 mila euro.

Inoltre, gli eccellenti riscontri resi pubblici da Chiara e Federico hanno sicuramente contribuito anche alla conferma dell’impeccabile curriculum della puericultrice che ha da poco festeggiato il suo compleanno assieme ai suoi due piccoli “adottivi”. In molti perciò non potranno che domandarsi: questi ultimi avvertiranno la sua mancanza in Sardegna?