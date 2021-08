L’attrice Claudia Gerini non smette di stupire i suoi fan, la donna conosce bene il suo potenziale e non ha paura di mostralo.

Claudia Gerini ha iniziato a stupire milioni di persone da piccolissima, quando a 13 anni vince il concorso do bellezza Miss Teenager ed appare in alcuni spot pubblicitari. L’esordio in televisione è avvenuto nel 1991 con il programma “Primadonna”, studia sociologia ma abbandona gli studi per dedicarsi a quello che ama, ovvero la recitazione.

Sa che la televisione è il suo mondo, che il ruolo di attrice le si addice ed inizia a muoversi nel mondo dello spettacolo, tra il 1991/92 fa parte del cast di “Non è la Rai”. Il successo sul grande schermo arriva con Carlo Verdone nel film Viaggi di nozze, da questo momento Claudia diventa inarrestabile e sarà presente in moltissime pellicole.

Nella sua vita ha avuto diversi amori importanti, ad esempio Gianni Boncompagni, più anziano di quasi quarant’anni, Alessandro Enginoli (dirigente finanziario) con il quale crea una famiglia e nasce Rosa. Federico Zampaglione (cantante dei Tiromancino), dal quale ha la seconda figlia Linda. Ed ancora ricordiamo Andrea Preti, Fabio Borghese, Simon Clementi (suo attuale compagno).

Un fisico mozzafiato e la consapevolezza di piacere, Claudia Gerini stupisce tutti

Seguita d 584 mila follower, Claudia Gerini è quasi un istituzione. Possiamo tranquillamente affermare che è una delle donne più belle ed affascinanti che ha dominato il panorama cinematografico.

In molti, nel mondo dello spettacolo, hanno sognato di rubare almeno una bacio alla Gerini, mentre il grande pubblico l’ha sempre ammirata per la sua notevole fisicità e bellezza. L’ultimo scatto di Instagram ha mandato in estasi il follower.

In mini shorts, costume e camicia, Claudia mostra con fierezza il suo fisico da donna adulta. Perfetta a dir poco, è consapevole che le sue lunghe gambe, il suo viso e il suo charm sono una tentazione troppo forte per i suoi fan.

Claudia si trova a Panarea (Sicilia) per le vacanze e ci regala tante emozioni: “Strike a pose, a destra , a sinistra, in alto e al centro…. Indecisa sui punti di vista li metto tutti”. Scrive divertita su Instagram.

I follower non ci vedono più dalla fame e c’è qualcuno che quello shorts vorrebbe strapparlo a morsi.