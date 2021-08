Costanza Caracciolo e le sue vacanze bollenti. La moglie di Bobo in bianco fa sognare ad occhi aperti. Una bomba

Vacanze lunghissime per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri in questa calda estate 2021. La coppia di super vip è a Formentera dalla fine di giugno insieme alle figlie Stella, di due anni e mezzo, e Isabel, di un anno, oltre che molti amici famosi.

Giornate di relax in famiglia con un papà tuttofare che non lascia mai sola la sua compagna e le sue due principessine. “Mi sveglio alle 6 del mattino, o meglio quando decidono le bimbe – ha raccontato al Corriere della Sera – piombano sul lettone e iniziano ad assaltare me e Coco”. E Costanza da mamma instancabile ci racconta qualcosina regalandoci anche dei momenti di eros incredibili.

Costanza Caracciolo slip e camicetta: le fantasie volano

