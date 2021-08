Dermatite da acqua di mare: rimedi naturali più efficaci e consigliati

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come risolvere il problema legato alla dermatite da acqua di mare. Consigli e dritte utili.

Nel bel mezzo dell’estate tutti voi programmate le tanto agognate vacanze scegliendo molto spesso località di mare. Tuttavia questo periodo di relax, con l’esposizione al sole e all’acqua marina, per alcuni, può trasformarsi in un calvario fastidioso.

Infatti non è raro che molti, a contatto con l’acqua del mare, manifestino a livello della cute rossori, prurito e anche disquamazione, bolle e pustole.

Questo può essere dovuto essenzialmente ad una ipersensibilità della vostra cute che, quindi, a contatto con l’acqua del mare, che ha elevate concentrazioni di sale, può provocare tali sintomi.

Tuttavia in casi non gravi questo fenomeno regredisce spontaneamente dopo l’esposizione all’acqua marina, ma esistono dei rimedi efficaci per accelerare i tempi di guarigione. Soluzioni molto efficaci al problema, le puoi trovare sul sito inran.it, ma te ne proponiamo alcune nei paragrafi successivi di questo articolo.

Rimedi dermatite da acqua di mare: come trattarla

Questo problema piuttosto comune può essere trattato con ingredienti del tutto naturali e facilmente reperibili.

Ovviamente, prima di applicare questi rimedi naturali, è bene sentire anche l’opinione di un dermatologo che può valutare lo stato del fastidio e che non sia qualcosa di più grave.

Inoltre, i rimedi naturali vanno applicati su una cute integra che non presenti né tagli e neanche screpolature che possono essere delle vere e proprie porte che possono favorire le infezioni.

Proprio per questo motivo in caso di piccoli tagli è bene contattare uno specialista che provvederà a prescrivere una crema riparatrice. Una volta, poi, ristabilita l’integrità della cute potrete pensare di mettere in atto dei rimedi del tutto naturali ed economici.

Tra i migliori trattamenti vi è sicuramente l’utilizzo di impacchi i infusi di camomilla. Infatti questi impacchi, posti sulle zone colpite, andranno a ridurre sia il rossore che il prurito e daranno un immediato sollievo.

Potete pensare di creare anche delle creme a base di calendula, utili soprattutto in caso di prurito. Allo stesso modo è molto utile anche l’aloe vera che può essere applicata sulle zone colpite sotto forma di gel donando un immediato senso di freschezza.

Un altro rimedio molto semplice da attuare è sicuramente l’applicazione della farina di avena che ha delle grandissime proprietà sia emollienti che lenitive. Inoltre la sua applicazione andrà anche a nutrire la cute.