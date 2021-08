Diego Armando Maradona, l’esito del Dna: un’altra figlia per l’ex calciatore?

Dopo mesi dalla morte di Diego Armando Maradona spuntano nuovi dettagli sul suo passato. L’ex calciatore aveva un’altra figlia?

Sono passati nove mesi da quando in televisione si parlò della scomparsa di Diego Armando Maradona. Il campione ha lasciato un vuoto tra i tifosi e i fan che ancora oggi parlano di lui.

Per la famiglia del calciatore non è stato un periodo semplice, ogni giorno sono spuntati particolari sul passato dell’ex capitano del Napoli, dettagli sulla sua morte e tanto altro ancora.

Oggi, si è conclusa definitivamente un’altra questione che riguardava la presunta presenza di un’altra figlia del campione.

Diego Armando Maratona, il risultato del Dna

Tutto è iniziato dopo la morte di Maradona, quando molti cominciarono a presentare richieste di filiazione. Tra questi una giovane di venticinque anni di nome Magalí Gil che in questi mesi ha avviato un procedimento giudiziario per scoprire se fosse la figlia del campione.

Secondo quanto ha dichiarato la diretta interessata, la ragazza si sarebbe fatta avanti solo dopo aver parlato con sua madre che le avrebbe raccontato di averla data in adozione poco dopo la sua nascita.

La verità però è venuta a galla, il test del Dna ha riportato risultati che tutti stavano aspettando: “Magalí Gil non è la figlia di Maradona. Lo ha stabilito un test del DNA, effettuato con la sorella di Diego, 15 giorni fa”. Si legge sull’account Twitter del giornalista Ángel de Brito.

La questione non finirà qui, visto che tra i parenti del Pibe c’è astio e i rapporti sono in bilico. In questi mesi non sono mancate discussioni e litigi di un certo spessore tra figli, ex moglie, sorelle dell’ex capitano di Napoli.

Intanto i fan e i tifosi continuano ad adorarlo e ad omaggiarlo con post e messaggi sui social. Nessuno potrà mai dimenticare la grandezza e il talento di Maradona, el Pibe d’oro che ha fatto della sua passione un capolavoro.