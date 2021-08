Diletta Leotta e l’addio a Milano: “E’ la casa dei miei sogni” – FOTO

Diletta Leotta è pronta a dire addio alla sua adorata Milano? A quanto pare sì, ecco dove andrà a vivere la giornalista sportiva

Diletta Leotta vive a Milano da qualche anno ed è lì che ha coronato il suo sogno, diventando una giornalista sportiva molto affermata. Ha esordito con l’11 Festival della canzone siciliana affiancando Salvo la Rosa come valletta.

Da quel momento la sua vita è cambiata completamente: nel 2011 inizia a lavorare con Mediaset e nel 2012 con Sky. Oggi lavora con l’azienda Dazn dove si dedica alla serie A. Una vita di successi che l’hanno portata a fare il grande passo: lascia definitivamente il Nord.

Diletta Leotta e l’addio a Milano, dove va ? – FOTO

Seguita da quasi otto milioni di follower, è stata proprio lei ad annunciare su Instagram la notizia che ha lasciato tutti senza parole: a quanto pare Diletta Leotta cambierà casa e città.

La giornalista ha spiegato attraverso un post su Instagram di essersi comprata un appartamento a Catania, la sua terra d’origine.

“Ho acquistato la casa dei miei sogni nella mia Catania. Tra il mare, la città e l’Etna che si fonde con l’innovazione tecnologica e architettonica di un edificio esclusivo”. Così ha scritto sui social la conduttrice.

L’edificio è in costruzione e a quanto pare molti vip andranno a vivere lì. Ci sarà un unico appartamento per piano ed intorno una terrazza panoramica. Ci saranno poi il parcheggio, la spa, la piscina. Insomma ogni comfort per chi vi abita.

Sembra che la Leotta abbia scelto questo edificio poiché si tratta di un’architettura bioclimatica e sostenibile a tecnologia avanzata. Infatti sarà realizzato con i materiali sostenibili e sistemi a secco avanzati. Inoltre, avrà una produzione autonoma di più del 99% dell’energia per la climatizzazione.

I fan però si chiedono se la giornalista sportiva sia così sicura di lasciare la sua amata Milano definitivamente. Per adesso sembra entusiasta della scelta, solo il tempo però potrà confermare o meno.