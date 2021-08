Elena Santarelli e la rivelazione inedita: “I giornali non ne parlano” – VIDEO

Elena Santarelli stupisce tutti con il suo messaggio trasmesso sui social. Svela quello che nessuno avrebbe immaginato: medaglia d’oro

Elena Santarelli stupisce tutti sui social con un annuncio molto particolare. La moglie di Bernardo Corradi manda in anteprima una notizia che cattura l’attenzione di tutti.

Per lei la medaglia d’oro: ecco perché e come l’ha ricevuta. Boom di visualizzazione per questo messaggio social inedito.

Elena Santarelli e la medaglia d’oro: l’annuncio

Elena Santarelli lascia tutti piacevolmente stupiti sui social. La bella showgirl lancia un video con una notizia che nessuno avrebbe mai detto. L’attenzione è tutta su di lei perché come spiega anche nella didascalia “I giornali ancora non ne parlano”, ma di cosa? Della medaglia d’oro che le è stata conferita e dell’invito che lei fa a tutte le donne.

“Voglio darla io per prima questa notizia – inizia così a spiegare Elena – oggi mi sono guadagnata dopo anni di lavoro e assumendo il ruolo di ‘martello pneumatico’ in casa, ho guadagnato questa medaglia d’oro che mi ha consegnato mio marito”. A cosa vuole alludere la bella bionda? Tutti curiosi ad ascoltarla per poi scoprire che lei è “la moglie rompiscatole dell’anno”.

E sempre con intensità e serietà invita a tutte le mogli e compagne a “rompere le scatole, a ripetere le cose 100 volte ed essere pesati” perché solo così tutte potranno ottenere la medaglia d’oro. Poi si rivolge a suo marito, Bernardo Corradi, promettendogli che farà di tutto per continuare a mantenere il primato di moglie “rompiscatole” baciando la sua medaglia.

Infine rivela a tutti che lei ha imparato da un’ottima maestra, sua mamma. Confessa, con grande soddisfazione, che al momento sono quasi uguali. Un momento di ilarità per Elena Santarelli che ha trovato su Instagram l’appoggio di tutte le mamme e le mogli, anche molte famose.

Tra le prime Tosca D’Aquino a rispondere e anche Nicoletta Romanoff che dice: “Sto rotolando dal ridere 😂😂😂 certo che mi avessi avvisata che c’era una competizione in atto mi sarei impegnata più del solito…”.