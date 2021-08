“E’ il tuo uomo?”, Elisabetta Gregoraci e la FOTO che spiazza tutti: bikini sconvolgente, e non è sola…

Elisabetta Gregoraci ha letteralmente spiazzato i fan di Instagram con il suo ultimo post: il bikini è travolgente, ma c’è chi non la perde di vista…

Continua a far sognare i suoi followers la splendida Elisabetta Gregoraci, che ormai da qualche giorno si trova in Sardegna per trascorrere al meglio il mese di agosto. Dalle spiagge incantevoli, la conduttrice sfoggia i suoi bikini migliori e le curve che, nel corso di quest’estate, hanno davvero seminato il panico. Tuttavia, nell’ultimo post, Elisabetta non si è mostrata affatto sola. Una persona, in particolare, sembra non perderla di vista e sembra essere presente in ogni suo siparietto, incapace di separarsi da lei. “E’ il tuo uomo?“, le ha immediatamente chiesto un fan. La risposta vi lascerà senza parole.

Elisabetta Gregoraci e la FOTO che spiazza tutti: bikini sconvolgente, e non è sola…

