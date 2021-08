L’inizio del campionato di Serie A si avvicina così come quello del Fantacalcio: la lista dei cinque difensori da acquistare all’asta.

In vista dell’inizio delle leghe di Fantacalcio, i fantallenatori stanno seguendo la finestra di calciomercato in corso per arrivare preparati alle aste che si svolgeranno a breve. Tra i ruoli che comporranno le rose anche i difensori, calciatori che, nonostante non entrino spesso nel tabellino dei marcatori, possono contribuire alla vittoria finale.

Fantacalcio, consigli per l’asta: cinque difensori da acquistare per la propria rosa

A breve si svolgeranno le aste, durante le quali i partecipanti assembleranno le rose per le leghe di Fantacalcio.

Nel mirino dei fantallenatori i difensori migliori che possono portare bonus importanti durante il campionato ed incrementare il bottino di giornata. Individuare i difensori migliori, però, non è sempre una missione semplice, considerato che molto spesso sono soggetti a malus, tra sanzioni in campo ed autogol. Di seguito una lista di cinque giocatori da prendere per il reparto arretrato che potrebbero garantire prestazioni di spessore

ROBIN GOSENS (Atalanta): l’esterno tedesco è stato tra i difensori più prolifici e determinanti della scorsa stagione. Con un bottino di 11 reti e 6 assist in 32 gare disputate, Gosens ha contribuito alla qualificazione in Champions della Dea ed ha fatto gioire chi aveva puntato su di lui. Anche quest’anno si candida ad essere uno dei difensori pronti a fare la differenza.

I cinque difensori che inseriti in questa lista, dunque, potrebbero essere quelli più contesi durante le aste considerando il loro costo e che si parla di veri e propri top player per le rispettive società.