Flavio Insinna ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti sulla fidanzata Adriana Riccio. Per i fan è difficile credere alle sue parole

Al timone del format “Il pranzo è servito”, il quiz game ispirato al gioco televisivo del mitico presentatore Corrado, Flavio Insinna è davvero a proprio agio. Il conduttore, nel corso degli anni, si è guadagnato una fetta di pubblico sempre più consistente, che ora segue con costanza ogni suo impegno televisivo. Sono molteplici le trasmissioni che portano il suo volto, da “L’Eredità” al fortunatissimo “Affari Tuoi“, il format che gli ha addirittura permesso di trovare l’amore. Da parecchi anni, infatti, Insinna convive con Adriana Riccio, ex concorrente del programma. E proprio su di lei, il presentatore ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti, che hanno lasciato i fan senza parole.

Flavio Insinna, le rivelazioni sconvolgenti sulla fidanzata: “Si è spento tutto”

Flavio Insinna e Adriana Riccio si sono conosciuti nel corso delle registrazioni di “Affari Tuoi“, il gioco televisivo che il conduttore ha guidato per molti anni. La fidanzata, che ha 13 anni meno di lui, all’epoca partecipava come concorrente del Veneto. La scintilla tra i due scattò subito, tanto che Insinna decise di andare a convivere immediatamente con la sua dolce metà. Solo poco tempo fa, Flavio si è lasciato andare a delle confessioni spiazzanti su Adriana, che i fan non si aspettavano di certo.

“Quando parte e va a trovare i suoi genitori si spegne tutto” – ha rivelato Insinna, che non sembra riuscire a fare a meno della compagna – “Quando invece torna si riaccende tutto. Irradia qualcosa che solo lei ha, emana una luce..“. Dalle sue parole, gli utenti hanno potuto comprendere la portata dell’amore che li unisce. Il conduttore, che avrebbe potuto dire molte altre cose sulla sua dolce metà, ha deciso di non proseguire oltre.

“Dovrei dire tante cose che a voi parrebbero troppe, mentre a me sembrerebbe di non aver detto abbastanza“, ha chiosato il presentatore, confermando l’amore smisurato per Adriana.