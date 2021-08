Francesca Verdini, shorts inguinali e gambe toniche: favola a cento “nodi” nautici – FOTO

Francesca Verdini ha lasciato tutti i followers di Instagram di “sasso” dopo l’ultima uscita in barca da togliere il fiato: i dettagli.

La nuova leva della “cucina italiana”, Francesca Verdini è uscita allo scoperto con una foto su Instagram che ha lasciato il segno in lungo e in largo. Lady Salvini non ha conosciuto rivali, in seguito ad una gita in barca entusiasmante.

La domanda dei followers è lecita: “Dov’è il leader del partito della Lega Verde?”. In molti hanno notato questo non banale particolare, assente nella foto cosiddetta dell’anno per il rilancio definitivo della compagna di uno dei volti della politica più discussi degli ultimi decenni.

La coppia, sin dal primo giorno in cui ha manifestato la prima “scintilla” d’amore non ha avuto dubbi nel farla sbocciare in una vera e propria passione. Per il leader del centrodestra e braccio destro di Silvio Berlusconi, Francesca rappresenta il simbolo della rinascita a livello personale

Francesca Verdini cavalca l’onda anomala: bellezza da sirena del mare aperto

