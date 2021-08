La cantante Annalisa Minetti torna in auge con un look paradisiaco: la sua apparizione in abito bagnato è un sogno per i suoi fan.

L’atleta ed artista canora classe 1976, Annalisa Minetti, ha voluto coronare al meglio la sua ultima apparizione sui social. Un ritorno, quello della biondissima modella di origini lombarde, che sembra annunciare un bel quantitativo di fortuna, vista l’azzardata scelta di lasciare che il suo meraviglioso abito si immerga nelle acque salate in cui ha deciso di trascorrere la mattinata di oggi, 5 agosto.

Dopo la vittoria nel 1998 al “Festival di Sanremo” con la sua “Senza te o con te“, Annalisa si è lasciata amare dal grande pubblico, partecipando in seguito a molte note trasmissione in qualità di soubrette. Un interessare, poi, che la lega allo sport ha contribuito allo svilupparsi di una soddisfacente carriera, con tanto di bronzo nel 2012, in atletica leggera. Ma veniamo adesso alla posa infuocata che ha nuovamente affascinato i suoi numerosi fan.

Annalisa Minetti: “Stupenda” nell’abito bagnato è un sogno “di fuoco”

