Giulia Cavaglia e gli scatti d’amore con il suo Federico – FOTO

La bella Cavaglia ha condiviso su instagram alcuni scatti romantici con il suo compagno Federico Chimirri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

Giulia Cavaglia ha condiviso su instagram una serie di foto dove si scambia dei baci dolcissimi con il suo fidanzato, il dj Federico Chimirri. I due sono innamorati più che mai. Lei nella didascalia scrive “Tu mi amor”. Al momento si trovano a Formentera dove vive la mamma di lui e dove hanno un ristorante a conduzione familiare. Insieme a loro c’è anche il figlio di lui Romeo. La Cavaglia ha già stretto un bel rapporto con il figlioccio.

Giulia Cavaglia e Federico Chimirri coppia dell’estate

I baci della coppia infiammano il web. Si godono vacanze e lavoro a Formentera. L’isola magica e bellissima delle baleari dove lui ha un ristorante con la madre. I due condividono foto bellissime e dolci. Lui che le spalma la crema ma invece fa un cuoricino e scatta una foto stupenda. Qualche giorno fa sotto ad una foto si era anche chiamati marito e moglie. Forse i due hanno intenzione di fare sul serio e mettere su famiglia. Un matrimonio sarebbe davvero bellissimo. Staremo a vedere. Per il momento si godono le vacanze. La Cavaglia però si può dire che abbia finalmente trovato il suo principe azzurro dopo qualche delusione.

Prima il rifiuto di Lorenzo Riccardi che scelse Claudia Dionigi a Uomini e Donne. Successivamente la Cavaglia da tronista scelse Manuel Galiano ma la storia durò poco perché lui la tradì. Dopo quest’ultima delusione d’amore, nella sua foto arriva il conduttore e blogger Francesco Sole. Sembra che finalmente l’ex tronista abbia trovato l’amore vero e sincero e duraturo sopratutto. Tuttavia anche questa relazione è naufragata e con tanto di commenti avvelenati al suo termine. La Cavaglia ha infatti definito l’ex fidanzato uno “scroccone”.

Inoltre lei aveva spiegato tempo fa che aveva anche scritto un messaggio lungo all’ormai ex, per spiegargli quali erano le cose che le davano fastidio. Ma a quanto pare lui non ha mai più risposto. Arriva poi finalmente nella sua vita il bel dj Federico Chimirri, questa volta forse è quella buona. Dolce, amorevole, vive per lei ed è sempre presente nella vita dell’influencer.