“Sposiamoci”, Giulia Salemi toglie il fiato a Ibiza e incanta tutti – FOTO

Giorni ricchi di relax, divertimento e amore quelli che Giulia Salemi ha passato a Ibiza. In vacanza insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli, risplende più che mai

Continuano le vacanze per Giulia Salemi che insieme al suo Pierpaolo Pretelli ha fatto ritorno in Italia dopo alcuni giorni passati a Ibiza. Una destinazione scelta proprio dall’influencer che ha voluto mantenere la promessa scambiata con il fidanzato all’interno del Grande Fratello Vip. In particolare nella città spagnola la coppia ha festeggiato il 31esimo compleanno di Pierpaolo, al quale Giulia ha dedicato un messaggio speciale. Giorni di relax e divertimento, passati con alcuni amici, nei quali la giovane ha sfoggiato dei look da sogno.

Giulia Salemi risplende in giallo e incanta il web: tutti pazzi di lei

Nonostante le vacanze nella città spagnola sia terminate Giulia Salemi ha voluto condividere ancora degli scatti inediti che la ritraggono splendente in una delle scorse serate. Insieme a lei l’inseparabile Pierpaolo Pretelli, la coppia sempre più affiatata si mostra felice mentre balla all’interno di un locale.

Tanti i commenti da parte dei fan dei due che continuano a seguire con passione la loro storia d’amore. Altrettanti i complimenti all’influencer che ha condiviso delle foto dove indossa un lungo abito giallo, scollato e attillato nei punti giusti. Giulia incanta con la sua bellezza tanto da spingere un utente a chiederle -scherzosamente- di sposarlo.

Il giallo sottolinea l’abbronzatura pronunciata della giovane dopo le vacanze al mare, mentre una lunga treccia completa il look. Alcune fan l’hanno paragonata alla principessa Jasmine, del film d’animazione Aladdin.

Giulia e Pierpaolo hanno fatto rientro a casa, documentando l’incontro in aeroporto con l’atleta olimpico Gianmarco Tamberi. Non è dato sapere se la coppia abbia in progetto qualche altro viaggio per quest’estate ma senza dubbio l’influencer sarà pronta a condividere con i suoi followers qualsiasi avventura li vedrà protagonisti.