La showgirl ieri si trovava all’Opèra Beach Club di Riccione e sul palco un ospite davvero unico che ha riscaldato il cuore dei fan.

Pseudonimo di Giovanna Coletti, Jo Squillo è nata a Milano il 22 giugno 1962, ed è una cantautrice, conduttrice televisiva e attivista italiana. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo con la musica punk rock, anche se negli anni si è progressivamente spostata verso la dance pop ottenendo un enorme successo con il brano “Siamo donne” ancora oggi tra i più cantati.

La showgirl è anche un volto noto nel panorama dell’alta moda grazie alle sue collaborazioni con riviste e giornali di settore come inviata agli eventi più importanti non solo in Italia ma anche all’estero.

Jo Squillo in queste settimane si trova nella riviera romagnola dove sta animando le serate mondane del litorale in alcuni dei club più belli e rinomati. Le ultime stories la vedono con un conduttore amatissimo di Mediaset, capiamo di chi si tratta.

Jo Squillo assieme a Filippo Bisciglia, cos’hanno combinato?

Nella serata di ieri la cantante e showgirl si trovava ad animare l’Opèra Beach Club di Riccione. Sul palco ha indossato sandali con cinturino alla caviglia e tacco a spillo, e un mini abito di strass neri brillanti che la facevano risaltare con le luci del locale.

Mosse sinuose per lei che ha emozionato i giovani presenti alla serata, bellissima e femminile Jo Squillo sembra non invecchiare mai. Ha poi sorpreso tutti chiamando accanto a sé un ospite unico e molto amato dalle donne, volto noto del programma “Temptation Island”.

Parliamo di Filippo Bisciglia che è salito vicino a lei e si è confessato riguardo la sua ultima esperienza tv da poco conclusa in Sardegna. I due hanno davvero fatto battere i cuori ai molti presenti, con battute e sorrisi divertiti in questo caldo agosto ancora tutto da vivere.