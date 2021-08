L’attrice sui social ha svelato che sarà il nuovo volto di un noto brand, bellissima nel suo abito color fucsia acceso è un incanto per gli occhi.

Ieri è stata una giornata di festa per l’attrice Laura Chiatti e la sua famiglia. Ha infatti festeggiato il compleanno del marito Marco Bocci che ha compiuto 44 anni.

Nelle Instagram stories di Laura vediamo il marito con la torta intento a spegnere le candeline, circondato da amici, familiari e dai figli Enea e Pablo che lo applaudono gioiosi.

La coppia è stata più volte criticata per una loro presunta separazione in casa ma le foto postate non mentono e i due sorridono spensierati come al loro primo incontro, quindi nessuno allarmismo per i fan. Laura inoltre si mostra radiosa come possiamo vedere dall’ultimo scatto social dove ha comunicato il suo ultimo progetto lavorativo.

Laura Chiatti lo annuncia così: lo scatto fa sognare

Oltre al compleanno del marito, per Laura ieri è stato anche il giorno in cui ha comunicato ai suoi follower la nuova collaborazione con il brand Mariuccia Milano di cui sarà la testimonial.

“Una nuova collaborazione per un nuovo progetto insieme a @mariuccia_milano 💖💖” ha scritto nella didascalia che accompagna lo scatto. Lei è seduta con le gambe accavallate e il gomito destro appoggiato sul ginocchio, guarda davanti a sé con fare sognante.

Indossa per l’appunto un abito della collezione color fucsia acceso con le maniche e la gonna a palloncino molto ampia che la fa apparire una nuvola di zucchero filato. I fan dell’attrice però non si sono focalizzati sull’annuncio svelato da Laura ma piuttosto ancora una volta sula sua magrezza eccessiva, ed i commenti non lasciano intendere nulla di buono.

“Tutti vediamo che è troppo magra…lo vediamo già da mesi, non solo nel corpo ma anche nel viso segnato. Spero almeno che i suoi cari riescano a farle vedere una realtà diversa da quella che lei percepisce”. A ruota seguono: “ERA BELLA!!!! a me preoccupa la sua magrezza🤔”, “Troppo magra 😘”. Risponderà questa volta Laura per far tacere le critiche?