Laura Pausini e il suo regalo ai follower: un racconto che nessuno avrebbe immaginato. Apre il suo cuore ed il web esplode

Dopo Tiziano Ferro, arriva il docufilm di Laura Pausini. Lo ha annunciato la cantante romagnola un po’ di giorni fa sui social. “E questa volta credo di essere riuscita a farvi una vera sorpresa – spiega – sto girando il mio primo film con Amazon Studios per Prime Video”.

Così la Laura nazionale è pronta a debuttare al cinema e parlare di sé, della sua vita e di raccontare degli scorci ancora inediti del suo essere. L’appuntamento è per il prossimo anno ed i suoi fan fremono già da ora. Nel frattempo però la compagna di Paolo Carta ci concede un altro piccolo regalo.

Laura Pausini, la FOTO e il simbolo di una vita

Laura Pausini ed un mondo pieno di tenerezza. La cantante amata e seguita in tutto il mondo, oggi ci regala uno spaccato della sua vita. Due segreti raccontati senza filtri che parlano di sé, della sua vita, dei suoi amori ed una meravigliosa foto scatta in riva al mare.

In costume e un paio di pantaloni bianchi di lino, cappello di paglia, a testa bassa, pensosa, assorta nei meandri della sua mente, Laura passeggia in riva al mare. Uno scatto iconico per lei che, come racconta nella didascalia, nasconde due segreti.

“Il primo è che sì, era estate, ma quando qui in Italia finiva ancora l’inverno – ha spiegato – Il secondo è che era il giorno del mio anniversario con @paolocartaofficial, ma i nostri mari non si erano ancora incontrati. Che meraviglioso gioco di maree è la vita!”.

Non serve aggiungere altro per spiegare l’emozione di questi momenti e la gioia dei fan nel ricevere un racconto così intimo dalla loro beniamina. Commenti a pioggia e molti che fanno notare: “Non posso più dividermi tra te e il mare”, la celebre canzone della Pausini scritta nel 2000 dal suo caro amico Biagio Antonacci.

Laura piace tanto anche per questo: per il suo essere vera e spontanea, senza troppi filtri e meccanismi che la vogliono far sembrare perfetta.