“Love is in the Air” anticipazioni 6 agosto: Eda furiosa con Serkan

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata: Eda e Serkan si rivedono ma tra loro cala il gelo. Serkan le rivelerà tutta la verità sui suoi genitori oppure no?

Ultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air, la serie tv turca che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori italiani. Negli ultimi episodi sono arrivati nuovi ostacoli per Eda e Serkan: prima la rottura dopo essersi messi insieme dopo tanto tempo e con tanta fatica, e poi la perdita di memoria di Eda. La ragazza ha dimenticato di essersi lasciata con Serkan e ora che l’è stata detta la verità, è furiosa perché non conosce i motivi della loro rottura e non riesce a farsene una ragione.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata

Nel prossimo episodio si terrà la festa di Piril: Engin sarà troppo impegnato a giocare alla PlayStation, motivo per cui in un primo momento se ne dimentica, ma poi corre accompagnato dai suoi amici. Serkan all’inizio non vuole andarci per non rivedere Eda, ma poi cambia idea e così i due si rivedono. Eda è furiosa con lui perché si sono lasciati ma non conosce il motivo per cui è accaduto, teme che lui abbia fatto qualcosa di molto grave e non riesce a farsi una ragione del fatto che tra di loro sia finita. In verità anche Serkan non riesce a dimenticarsi della giovane Eda, ma purtroppo al momento non può ritornare insieme a lei, anche se gli piacerebbe tanto.

Serkan comincia a valutare l’idea di raccontare tutto ad Eda riguardo i suoi genitori, ma poi capisce che non è la cosa migliore da fare.