Michelle Hunziker non ci sta e zittisce tutti: “Vi spiego come va con Tomaso”

Michelle Hunziker racconta divertita del gossip che si è creato attorno al suo matrimonio che dura ormai da sette anni con Tomaso Trussardi

In edicola oggi giovedì 5 agosto c’è il settimanale “Oggi” con all’interno l’intervista alla conduttrice svizzera con cittadinanza italiana Michelle Hunziker che parla della sua famiglia e i suoi vari progetti e inoltre racconta del gossip creato intorno alla sua relazione con Tomaso Trussardi, suo marito dal 2014.

La 44enne nata a Sorengo in Svizzera ha dichiarato: “Ma quale crisi con Tomaso! In estate se non ci sono argomenti su di me, salta fuori che siamo in crisi. Lo scrivono ogni anno. Stiamo benone, grazie”.

La conduttrice partirà con la sua famiglia per le Dolomiti visto che Trussardi ama proprio la montagna e ormai le loro estati sono sempre in quei luoghi molto freschi anche con il caldo torrido estivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ana Mena, in mezzo scopre tutto: la cantante mostra la parte più bollente – FOTO

Michelle Hunziker, il Covid, i progetti e i momenti di relax della conduttrice

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Gigi aspetta un figlio: Anna invece bacia un altro. La notizia bomba fredda il web

La Hunziker ha voluto spiegare a tutti perché ha deciso di vaccinarsi visto che Aurora Ramazzotti, sua figlia, è stata contagiata e lei quindi è stata a diretto contatto con il virus del Covid-19: “Ognuno deve decidere in coscienza cosa è giusto. Io trovo corretto farlo e l’ho fatto. Quando parlo di ‘coscienza’ intendo proprio il pensare anche agli altri, alla famiglia, alla comunità“.

La presentatrice ha deciso di aiutare le donne vittime di violenza mettendo a loro disposizione quello che sta apprendendo durante un corso di arti marziali che sta svolgendo: “Non ti insegnano solo una ‘tecnica’ ma cambiano il tuo spirito, ti danno una forma di sicurezza che si rispecchia persino nel portamento“, ha aggiunto.

Michelle Hunziker ha poi raccontato come fa a ricaricare le pile e a tornare in forma e riposata tra i vari impegni televisivi e i corsi di ginnastica sui social network di “Iron Ciapet“: “Chiedo a Tomaso di prendere tutta la famiglia e andare a Bergamo. Io mi godo mezza giornata a casa da sola. Mi basta leggere, mangiare per terra davanti a una serie tv, dormicchiare. Cose semplici che mi ricaricano. Poi li raggiungo. Visto? Sono umana anch’io!“.