Rocio Morales, la rivelazione sul passato: “Avevo solo 19 anni”

Rocio Morales, in occasione dell’uscita del suo romanzo, si lascia andare a qualche dettaglio sulla sua vita, un retroscena è sorprendente

Rocio Morales e Rauol Bova sono fidanzati da dieci anni, si sono conosciuti sul set di Immaturi il viaggio ed oggi hanno una famiglia stupenda con due figlie. Il loro è stato un colpo di fulmine piombato sull’isola di Paros, che non se n’è più andato.

In occasione delle vacanze, la coppia è voluta tornare là, in quel luogo incantato dove tutto ebbe inizio. Le bambine insieme a loro hanno conosciuto il posto in cui mamma e papà si sono visti per la prima volta.

GUARDA QUI>>>“Ti amo” Miriam Leone e lo sguardo che ti fa impazzire: la FOTO pazzesca

Rocio Morales: il passato tra dolore e rinascita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

GUARDA QUI>>>Flavio Insinna, le rivelazioni sconvolgenti sulla fidanzata: “Si è spento tutto”

In una delle interviste rilasciate per la pubblicazione del suo libro, in particolare in quella per il settimanale Oggi, l’attrice ha rivelato qualche dettaglio del passato rimasto nascosto fino ad oggi.

“Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo per terra. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di grande dolore, di annientamento.– ha spiegato – Lui era una persona affascinante, un attore, con tanti pregi, ma con problematiche sue. Io avevo solo 19 anni. L’ho anche trovato a letto con un’altra. Lui ha detto che non era successo niente e gli ho creduto. A volte, quando non sei matura, hai rapporti che creano dipendenza”.

Poi torna al presente e afferma con grinta che Raoul Bova è l’uomo della sua vita, lo capisce ogni giorno.

Complici, uniti e innamorati. I due attori nonostante i vari impegni di lavoro non rinunciano a stare insieme. Con le bambine girano il mondo, le piccole sono le loro assistenti. Quest’estate sarà impegnativa per entrambi, per la mamma sarà un periodo di lavoro e le figlie saranno lì accanto a lei.