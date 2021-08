La modella si trova in Toscana con il fidanzato e gli scatti postati nelle ultime ore raccontano tanta grazie e seduzione a cui è impossibile resistere.

Dopo l’avventura recente a “L’Isola dei Famosi” la sua popolarità è esplosa letteralmente e anche i fan sui social che al momento sono 211mila in netta crescita.

La bellissima modella siciliana Rosaria Cannavò sta facendo impazzire non pochi follower della sua community grazie al suo fisico minuto ma molto procace dove le curve sono piazzate nei punti strategici ricreando in lei quella forma a clessidra che in molte donne vorrebbero avere.

Rosaria è fidanzata con Francesco Grande da più di un anno e il loro amore sembra inarrestabile e senza limiti, come possiamo vedere nelle recenti foto pubblicate sui social.

Rosaria Cannavò senza freni, che curve pazzesche!

