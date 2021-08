Non tutti sono alla costante ricerca dell’amore, anzi, questi segni zodiacali sembrano non volerne sapere nulla di fidanzarsi. Scopriamo quali sono

Esistono persone in cerca di una favola d’amore che possa durare in eterno, che sognano di vivere la loro vita insieme a chi amano. Questo non sembra però essere necessariamente un obbiettivo comune a tutti e questi segni zodiacali ne sono un esempio. Alcuni individui non cercano con apprensione di trovare qualcuno con la quale passere il resto dei giorni. Vivono le relazioni in maniera più libera e senza pressioni, non hanno problemi a restare single anche per molto tempo e di certo non si accontenteranno di niente e di nessuno. Scopriamo di quali segni parliamo.

I segni zodiacali che preferiscono restare single

Tra i segni zodiacali che tendono a non voler lasciarsi coinvolgere in relazioni serie e durature troviamo i Gemelli. Si tratta di un segno particolarmente volubile, che cambia spesso idea e soprattutto che sente la necessità di sentirsi libero. Per questo motivo è molto difficile che riesca a decidersi di impegnarsi seriamente. Ama divertirsi, conoscere persone nuove e per questo tenderà a fuggire da chiunque tenti di tenerlo a freno.

Poi c’è il segno della Vergine che finirà sempre per lasciarsi condizionare dalla sua razionalità. Una relazione per questo segno potrebbe significare distrarsi da alcuni obbiettivi o dal proprio lavoro, che spesso ripone in primo piano. Questo lo porta a chiudersi e a preferire prendere le distanze da chiunque possa essere considerato un ostacolo. Non c’è quindi da stupirsi se deciderà di troncare una storia nel momento in cui prenderà una piega più seria.

Infine c’è l’Acquario, uno dei segni più indipendenti dello Zodiaco. Ama stare da solo e non ha paura di farlo, andando anzi a proteggere con le unghie e con i denti la propria indipendenza. Questo lo porta a non cercare necessariamente una relazione, sebbene non ne sia totalmente contrario. Semplicemente non si accontenterà e se non riuscirà a trovare la persona davvero adatta a stare al suo fianco preferirà la solitudine.