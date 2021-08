Tokyo 2020, altre due medaglie per l’Italia: sono trentadue

A conquistare la trentaduesima medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è Manfredi Rizza che per poco non fa un’impresa nella specialità sprint 200 metri della canoa

Manfredi Rizza è arrivato secondo dietro all’ungherese Sandor Totka e ha sfiorato l’impresa di arrivare primo nello sprint 200 metri in canoa. Con un tempo di 35”080 ovvero solo 45 millesimi più della medaglia d’oro in una gara al photofinish l’azzurro conquista l’argento, terzo posto per Liam Heath, di nazionalità inglese.

Il trentaduesimo successo dell’Italia arriva a poche ore dal bronzo conquistato nella 10 km da Gregorio Paltrinieri in acque libere di nuoto.

Tokyo 2020, le gare di Manfredi Rizza e Gregorio Paltrinieri

La gara di Rizza è stata tiratissima per il posizionamento finale che, come detto, arriva al photofinish. Il pavese 30enne gareggia contro gli esperti della canoa fin dall’inizio e le sue abilità nel lanciato gli consentono di battersi al meglio, arrivando secondo solo per una manciata di millesimi. Dietro di lui il britannico conquista il bronzo con un tempo di 35”202.

Gregorio Paltrinieri conquista la sua seconda medaglia in queste Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’argento ottenuto nei 800 stile libero il classe 1994 ottiene il bronzo. Risultati soddisfacenti impensabili fino a poco tempo fa quando gli era alle prese con una forma di mononucleosi.

Invece il 26enne di Carpi fa una competizione impeccabile posizionandosi sotto al tedesco Florian Wellbrock, in gran forma e all’ungherese Kristof Rasovszky. L’oro viene conquistato dal 23enne di Brema, che ha lottato dall’inizio alla fine, con un margine di 25”. Nella volata finale quest’ultimo era ben staccato rispetto agli altri mentre il rappresentante del tricolore si è giocato il tutto per tutto contro l’ungherese che però ha più birra in corpo e conquista l’argento.

L’Italia sale momentaneamente a quota 31 medaglie e dopo poche ore arriverà la 32esima con il secondo posto di Manfredi Rizza nello sprint 200 metri della canoa. Il nostro Paese continua a stupire in questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e lo fa in maniera sorprendente, togliendosi molte soddisfazioni.