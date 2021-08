Valentina Ferragni bellissima al tramonto in Spagna – FOTO

L’influencer Valentina Ferragni ha condiviso uno scatto su instagram dove appare stupenda al tramonto sul mare

Valentina Ferragni è bellissima su instagram nel suo nuovo scatto che la ritrae al tramonto sul mare. Si trova ad Ibiza per trascorrere qualche giorno di vacanza. Insieme a lei ovviamente c’è il fidanzato Luca Vezil. I due hanno già cominciato a documentare ogni singolo movimento nell’isola delle baleari per i loro followers. Girano gli alberghi più lussuosi e i ristoranti più iconici.

Valentina Ferragni e l’incidente in vacanza

L’influencer si è portata dietro una marea di roba per questi giorni in vacanza. Tuttavia molti vestiti e costumi sono bianchi e inaspettatamente le è arrivato il ciclo in anticipo. Nelle stories ha scritto:”Off topic, quando hai una valigia intera di costumi, vestiti, shorts e gonne bianche e poi arriva il ciclo in anticipo che manda in frantumi tutto”. Tuttavia ha assicurato di avere qualche indumento nero per evitare l’imbarazzante problema che potrebbe causa il ciclo macchiando gli abiti. Alcune followers le suggeriscono i tamponi e lei risponde così:“Ragazze ovviamente so dell’esistenza dei tamponi e ovviamente li uso ma ho il ciclo talmente forte che il tampone più grande non basta ovviamente parlo di spiaggia e lo cambio spessissimo.

E devo inevitabilmente usare vestiti scuri per evitare problemi. Mentre se sono in costume assorbente grosso e tampone sempre e vestiti scuri uguale. Madre natura mi ha dato un ciclo bello forte. Ps. ogni tanto è giusto parlare anche di argomenti che purtroppo sono considerati scomodi, quando ogni donna lo affronta ogni mese per tipo 45 anni non dovrebbe vergognarsi a parlarne”. In effetti quello che dice la Ferragni è giusto. Quello delle mestruazioni è un argomento decisamente normale, ogni donna lo affronta per tutta la vita pertanto non ha senso imbarazzarsi o vergognarsene.

Anzi i diversi punti di vista e la conoscenza sull’argomento può solo che creare uno scambio d’informazioni utili. Specialmente per le followers più giovani che non sono ancora pratica dell’argomento e qualche consiglio può aiutarle a vivere la situazione meglio e con maggiore consapevolezza e preparazione. Quindi brava Valentina bisogna parlare apertamente di alcuni argomenti.