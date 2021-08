Elisabetta Canalis è ancora una delle showgirl più seguite sui social, ha lasciato l’Italia tanti anni fa ma i fan la supportano sempre

Elisabetta Canalis è da tutti conosciuta per essere stata una delle ex veline more di “Striscia la notizia”. All’epoca faceva coppia con Maddalena Corvaglia, tra loro era nata anche una bella amicizia tanto che una fece da testimone di nozze dell’altra.

Poi è successo qualcosa, che le ha fatte litigare. Il motivo è ancora segreto. Attualmente la Canalis è a Los Angeles, la Corvaglia a Milano. Sembra che le due non si siano più viste e sentite.

Elisabetta Canalis, in versione sportiva è una dea. La reazione dei fan – FOTO

