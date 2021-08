“Mitica” Veronica Ferraro in rosso, esce tutto dal top: che c’è sotto? – FOTO

Veronica Ferraro continua a pubblicare scatti bollenti sul suo profilo Instagram. I fan impazziscono per lei e le foto sono virali

Tutti la conoscono per essere una delle influencer più seguite ed essere un’amica di Chiara Ferragni. Il suo stile è classico, elegante e sportivo, ben diverso rispetto a quello di molte colleghe. Stiamo parlando di Veronica Ferraro, classe 1987 e originaria di Milano.

Il suo profilo Instagram è seguito da più di un milione di follower con i quali condivide scatti bollenti ma mai esagerati. L’ultimo post ne è un esempio, la classe con lei non manca mai.

Veronica Ferraro: fuori tutto con il top rosso – FOTO

Amante dei viaggi e dello sport, Veronica Ferraro ha un corpo che non ha bisogno di descrizioni: è semplicemente perfetto. L’influencer si allena costantemente per ottenere determinati risultati e segue un’alimentazione sana e uno stile di vita corretto.

Per tanti anni ha vissuto periodi bui per quanto riguarda la salute fino al giorno della rinascita: “Fin da bambina ero vittima della pigrizia e dei junk food; mangiavo male, mi addormentavo spesso durante il giorno e mi sentivo sempre senza energie. – ha affermato qualche tempo fa – Fino a quando dopo una foto scattata all’estero capì che qualcosa doveva cambiare”.

Oggi è una donna affascinante e meravigliosa, capace di sorprendere i suoi fan con look sensazionali e mai banali. Nell’ultimo post indossa un paio di jeans lunghi e un top rosso talmente piccolo che si intravede tutto. I follower vedendo le foto hanno dato spazio alla loro fantasia.

“Mitica” qualcuno ha scritto sotto agli scatti diventati immediatamente virali, poi ancora cuori e baci per l’influencer.

La Ferraro ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Puglia insieme ai Ferragnez, ora si trova a Milano per mettere in atto importanti progetti lavorativi. La vita da influencer è sempre ricca di sorprese e impegni, lei ne è una prova.