Veronica Gentili vestita di verde per un occasione speciale – FOTO

La conduttrice Veronica Gentili ha deciso di vestirsi di verde per andare in onda a causa di un tema che riguarda questo colore

Veronica Gentili vestita di verde per la prossima puntata di Stasera Italia, a causa del tema che tratterà. Si parlerà infatti del molto discusso Green pass. Per questo motivo la bella conduttrice ha voluto vestirsi con il colore del tema trattato. Nella didascalia ha scritto:”Stasera capiamo dove sarà obbligatorio il green pass e allora mi sono vestita a tema”.

Veronica Gentili e il tema de green pass

La Gentili nella puntata di ieri di Stasera Italia ha affrontato il tema molto discusso del green pass. Nelle stories instagram ha annunciato quello di cui si sarebbe parlato. A quanto dice il consiglio dei ministri sta valutando i dettagli sul green pass. Si discute di cosa fare nelle imprese con Landini. Poi si affrontano i temi dei trasporti della scuola e anche dell’autocertificazione. Dove sarà necessaria e dove invece no. Insomma tutto ciò che riguarda questa situazione che cambierà la vita a molti italiani. Da domani infatti sarà vigente la legge che se non si è in possesso del green pass non si potrà entrare nei ristoranti al chiuso, al cinema, nelle piscine e palestre.

Per molte persone la vita sarà limitata da questo punto di vista. Già all’annuncio di questa limitazione delle attività ha spinto molti ha muoversi per sottoporsi al vaccino. Tuttavia rimangono ancora molti no vax che non si vogliono piegare al “ricatto” del governo. In questi giorni molti personaggi politici e non hanno parlato di questo argomento. Alcuni sono d’accordo con la presa di posizione severa. Altri invece ritengono che sia una mossa da paragonare ai tempi del fascismo. Discutono che è un paese democratico e pertanto ognuno dovrebbe avere la libertà di decidere per se stesso.

Però è anche vero che se non si raggiunge un’immunità di gregge non si uscirà mai dalla pandemia. E a settembre ci ritroveremo nuovamente chiusi in casa per tentare ancora una volta di mitigare la diffusione del virus. I pro e i contro sono molti, ma la libertà è ciò che più desiderano gli italiani pertanto la risposta sarà il vaccino inevitabilmente.