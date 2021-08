Veronica Ruggeri conquista i tutti con il suo sorriso e tanto atro. E’ un piacere vederla piena di vita e rilassata.

Veronica Ruggeri è tante cose, per iniziare possiamo dire che professionalmente lavora come giornalista, è un’inviata e conduttrice del programma “Le Iene”. Negli anni abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla, oggi non ne possiamo fare a meno.

E’ comparsa in televisione nel lontano 2013, quando arrivò come finalista al concorso di bellezza Miss Italia ed approdò nella trasmissione di Davide Perenti come iena. Da ragazza ha dovuto scegliere se studiare o dedicarsi alla carriera militare, ha scelto la prima opzione e si è laureata in Economia.

Il suo talento è notevole e viene costantemente dimostrato nei servizi importantissimi che propone durante la stagione televisiva. E’ molto amata dal pubblico ed infatti sono in molti a seguirla sui social. Ma Veronica non è solo una iena, è tanto altro ancora.

Veronica mostra il suo lato migliore, il sorriso

Finalmente Formentera, Veronica da inizio alle sue vacanze 2021. Tanto attese e desiderate dopo il duro lavoro della stagione televisiva 2020/21, ora si concede qualche attimo di relax prima di ricominciare a battagliare in televisione.

Tanti capelli ricci rossi, qualche lentiggine, fisico mingherlino, sorriso smagliante e voglia di vivere. Questa è la Veronica che ogni volta si mostra ai suoi 591mila follower su Instagram come se ogni giornata fosse quella buona per portare a termine qualche progetto.

Seduta su uno scoglio ci mostra il favoloso mare di Formentera, ma la bellezza del creato viene quasi eclissata dal suo sorriso che in bikini nero si fa baciare dal sole. I fan non riescono a contenere l’entusiasmo ed iniziano a commentare in ogni modo quello scatto di felicità. “Sei stratosferica”, qualcuno scrive, “Madre natura” qualcun altro risponde.

Veronica ama viaggiare e scoprire sempre cose nuove, il mondo è la sua casa e lei da brava cittadina fa di tutto per renderlo migliore. Insieme al suo fidanzato Nicolò De Devitiis (anche lui una iena) Veronica affronta ogni giorno con entusiasmo e gioia di vivere.