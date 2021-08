Al Bano e Romina Carrisi: la verità assurda. Ora lo sanno tutti

Romina Carrisi ha rivelato un segreto a tutti che nemmeno papà Al Bano conosceva: qualcosa di davvero inaspettato, una verità assurda che nessuno avrebbe mai detto potesse riguardarla

La figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi, è una donna che ha fatto molte esperienze nella sua vita nonostante la giovane età. Si è anche trasferita negli Stati Uniti per migliorare la sua carriera. Ha infatti studiato recitazione a Los Angeles. Proprio del periodo degli USA ha fatto una confessione durante un’intervista al “Fatto Quotidiano”.

Nessuno si aspettava questa dichiarazione dalla bellissima 34enne pugliese ma ha davvero vissuto quest’avventura che papà Al Bano di sicuro non ha visto di buon occhio.

Romina Carrisi, la confessione inaspettata e sconvolgente

La figlia d’arte ha rivelato al quotidiano di aver lavorato in uno strip club. Dalle sue parole si evince la volontà che ha avuto di non richiedere l’aiuto dei genitori pur avendone avuto l’occasione: “Non mi sono mai sentita una figlia di papà. Volevo vivere una straordinaria normalità. Semplicemente avevo bisogno di provare esperienze nuove, di tuffarmi in un mondo completamente sconosciuto. Ho osservato molto, mi sono divertita, ho fatto incontri assurdi”.

A proposito di incontri, Romina Junior ne ha fatti di davvero eccezionali. Ha raccontato infatti che nel suo locale una volta è venuto Quentin Tarantino a cui piaceva molto una donna somigliante a Uma Thurman.

“Noi cameriere eravamo costrette a dare tutte le mance al manager del locale, un tipo stron*issimo: una sera un cliente iraniano s’innamora di me e mi rifila mance da 100 dollari, così correvo in bagno e m’infilavo di nascosto le banconote negli stivali – ha aggiunto la Carrisi -, che ha infine raccontato del suo capo e della sua domanda di quella sera quando c’era il cliente dell’Iran.

Il suo responsabile le ha chiesto: ‘Com’è che non hai tirato su manco dieci dollari?’, lei di tutta risposta fece una faccia da svampita e se ne andò soddisfatta con le tutti i soldi nello stivale.