Amadeus straordinario annuncio: succede quello che tutti attendevano

La Rai ha svelato un’importante novità per la prossima stagione. Una notizia che tutti stavano aspettando e ora finalmente c’è l’ufficialità.

Amadeus sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo anche il prossimo anno.

Un annuncio importante arrivato nelle ultime ore e che ha messo a segno una delle conferme più attese e sperate della prossima stagione televisiva.

Come tutti sappiamo il Festival di Sanremo è una delle manifestazioni più attese dell’anno, sicuramente la kermesse canora più importante del nostro paese ed è impossibile non avere tutti gli occhi puntati su quello che accade nella cittadina ligure nei giorni del Festival.

Amadeus fa tris. Le sue parole.

Dunque, data l‘importanza mediatica che riveste lo show in onda su Rai Uno, la scelta del direttore artistico che realizzerà lo spettacolo e determinerà quali saranno i protagonisti non solo è fondamentale per seguire un bello spettacolo ma anche per gli investimenti che attua la Rai.

La kermesse canora il prossimo anno andrà in scena dal 1 al 5 febbraio e Amadeus è pronto a fare tris.

Con queste parole ha commentato, emozionato, l’attesissima notizia: “Ma chi l’avrebbe mai detto? Io per primo mai avrei pensato di condurre tre festival di seguito”.

E ha aggiunto: “E’ una grandissima gioia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, ad ascoltare le canzoni, a condividerle con voi. E poi ci sarà spettacolo, divertimento, emozioni e tante sorprese”.

La domanda che ora tutti si pongono è se per il terzo anno consecutivo a condividere il palco con Amadeus ci sarà Fiorello, seppure quest’ultimo aveva già annunciato che quello dell’anno scorso sarebbe stato il suo ultimo Festival.