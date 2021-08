La bellissima modella Anna Safroncik è stata pizzicata assieme al nuovo fidanzato: gli scatti apparsi su Instagram documentano l’estate bollente della coppia

Nel corso della sua lunga carriera, la bellissima modella ucraina ha fatto perdere la testa a molti colleghi del settore. Anna Safroncik, classe 1981, ha recentemente festeggiato il traguardo dei 40 anni d’età, eppure il suo fisico non risente minimamente del tempo che passa. Come si può evincere dagli scatti che costellano il suo profilo Instagram, l’attrice sfoggia ancora delle curve da ragazzina, che non mancano di ipnotizzare i fan che la sostengono. Fino a questo momento, gli utenti credevano che la splendida Anna fosse alla ricerca della sua dolce metà. La recente compilation postata dall’attrice, tuttavia, ha spiazzato il popolo del web: “Vi presento Giò“.

Anna Safroncik avvinghiata al fidanzato, l’estate si fa bollente – FOTO

