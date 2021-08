L’attore Anthony Hopkins si trova in vacanza in Toscana e durante un video pubblicato su instagram grida una frase inaspettata

Anthony Hopkins mentre si gode un bagno in piscina nella meravigliosa Toscana ascolta il brano “Bella ciao” e dalla gioia grida “Sono italiano”. Nella didascalia scrive:“Sotto il sole della Toscana, La Bella Italia”. Come dargli torto, l’Italia è l’Italia come lei non c’è nessuno. Molte celebrità ogni anno scelgono il nostro paese per le loro vacanza estive. Recentemente anche Jennifer Lopez è stata avvistata sulle strade prima di Capri in compagnia del fidanzato Ben Affleck, sia a Portofino.

L’Italia il paese amato dagli americani e dalle celebrità

L’Italia ogni anno è il paese scelto da moltissime star internazionali. Dell’Italia apprezzano il buon cibo, vino e la simpatia. L’attore britannico, naturalizzato statunitense Anthony Hopkins è già da qualche tempo in Italia per trascorrere le sue vacanze estive. Era stato avvistato a Cortona, aveva lui stesso immortalato la sua immagine in quel luogo scrivendo che si trovava nella bella Italia. Poi è stato di passaggio a Roma dove ha anche cucinato una buonissima passata al pomodoro e ora si trova in Toscana. Ha assistito ai cavallerizzi che si destreggiavano in un maneggio. In Italia però l’attore ci si trova anche per lavoro. Ha infatti realizzato uno shooting per L’Uomo Vogue.

L’attore ha 83 anni e quest’anno ha vinto diversi premi nonostante l’età che avanza. Un Premio Oscar come miglior attore protagonista per il film The Father- Nulla è come sembra. Una candidatura al Golden Globe sempre come miglior attore nello stesso film. Un premio BAFTA come miglior attore protagonista sempre in The Father. E un altra candidatura allo Screen Actors Guilds Awards, sempre per il medesimo film come miglior casta cinematografico. A 83 anni ancora dice la sua non c’è dubbio. Nel 2006 ha vinto il Golden Globe alla carriera. Il successo lo ha ottenuto con il personaggio per cui è più conosciuto, Hannibal Lecter nel film Il silenzio degli innocenti che gli valse il Premio Oscar nel 1992.

Film che ha avuto seguito nel 2001 con Hannibal. Torna ad interpretare lo psichiatra assassino nel 2002 con Red Dragon. Insomma un attore di Hollywood di grandissimo successo che canta in piscina di essere italiano. L’Italia fa perdere la testa a tutti non c’è che dire.