Arisa e quella tutina attillata che fa vedere proprio tutto. “Un fuego” FOTO

La cantante ha pubblicato un post su Instagram dove lascia poco spazio all’immaginazione. Una serie di foto da urlo. Come resisterle?

Arisa sui social è un concentrato di sensualità e seduzione. Una vera e propria icona di femminilità. Lontano anni luce dal suo immaginario, considerando che per anni ha sofferto per non sentirsi all’altezza dei canoni di bellezza prefissati nel suo mondo.

Eppure oggi è assolutamente desiderata e seguita da tutti per il suo incantevole modo di sedurre i fan.

Su Instagram spesso non si pone limiti e si lascia andare a scatti dove non ha freni inibitori e fa vedere tutto.

Soprattutto nell’ultimo periodo, da quando ha cambiato look, si diverte a osare con scatti e pose senza precedenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Micol Olivieri la riconoscete? In spiaggia il lato A è da perdere il fiato FOTO

Arisa con la tutina attillata fa strabiliare gli occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

In questo post, nello specifico, Arisa è un fiume in piena di bellezza e femminilità. Indossa una tuta super attillata che mette in mostra proprio tutto. Talmente scollata che il lato A appare incontenibile e così stretta che le sue forme non sono da immaginare ma da ammirare proprio tutte.

La cantante ligure appare spensierata e sorridente e nella didascalia del post scrive: “Salu ti e sorrisi dalla vostra agnolotta preferita”.