“Ballando con le stelle”, il cast è stato scelto: l’elenco dei protagonisti

Milly Carlucci e gli autori stanno lavorando da mesi per la nuova edizione di “Ballando con le stelle”, chi parteciperà al programma?

Sta per iniziare una nuova edizione di “Ballando con le stelle” e Milly Carlucci è pronta a regalare al pubblico grandi emozioni. Sono sedici anni che la conduttrice porta avanti il programma ed ogni volta è come se fosse la prima.

Il pubblico acclama, la supporta e la sostiene, gli ascolti e lo share sono la dimostrazione che il lavoro è ben fatto. La Rai punta tutto sulla trasmissione.

GUARDA QUI>>Francesco Totti ha tradito Ilary? Tutta la verità sulla coppia romana

“Ballando con le stelle”, fuori i nomi dei concorrenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

GUARDA QUI>>Antonella Palmisano, oro Olimpico nella marcia 20 km. Un trionfo

La partenza è prevista per Ottobre e per il momento non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei partecipanti anche se qualcuno è uscito allo scoperto.

Secondo quanto riporta Tv blog, tra i possibili concorrenti della prossima edizione, spuntano Sabina Guzzanti, attrice satirica e regista; l’attrice Valeria Fabrizi e la cantante Mietta.

Da Dagospia, invece, si legge che potrebbero partecipare al programma l’ex calciatore Fabio Galante e Federico Fashion Style. E poi ancora, secondo il giornale TPI, Morgan potrebbe essere la ciliegina sulla torta di questo nuovo cast.

Per quanto riguarda la giuria invece, sembra essere confermata quella di sempre formata da Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni. Inoltre saranno presenti degli opinionisti, ma per adesso non conosciamo i nomi. Tra i possibili potrebbero esserci Roberta Bruzzone e Alberto Matano.

La notizia più eclatante che ha fatto molto parlare il web è quella che riguarda l’assenza di Raimondo Todaro, il ballerino professionista ha deciso di lasciare definitivamente il programma, giustificando la scelta con l’esigenza di dedicarsi a nuove esperienze lavorative.

Per quanto riguarda la squadra di professionisti ci sono ancora poche informazioni, visto che tutto dipenderà dal numero dei partecipanti. Il pubblico non vede l’ora di scoprire nuovi dettagli sul cast e in generale sul programma. Dopo la pausa estiva, altri particolari verranno a galla.