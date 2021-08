“Beautiful”, anticipazioni puntata 6 agosto: il ritorno di Shauna

“Beautiful”, anticipazioni puntata 6 agosto: Shauna torna a Los Angeles dopo molti giorni. Flo vuole sapere perchè.

Nelle ultima puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke determinata a riconquistare Ridge. La Logan sa di aver sbagliato, ma non ha intenzione di rinunciare al suo matrimonio. Dopo che Ridge è scappato con Shauna, tuttavia, le cose si sono fatte piuttosto complicate. Il Forrester la ama ancora? Riuscirà mai a perdonarla? Cosa c’è stato tra lui e la Fulton? Nel frattempo Steffy è stata dimessa dall’ospedale dopo il terribile incidente in cui è rimasta coinvolta. La Forrester sta molto male, ma non ha intenzioni di prendere gli antidolorifici che le sono stati prescritti in ospedale. Il suo strano completamento suscita la preoccupazione di Ridge.

Beautiful, anticipazioni 6 agosto: Finn va a trovare Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Shauna tornerà in città. La Fulton sostiene di essere tornata per tenere un occhio su sua figlia dopo gli spiacevoli incidenti dei giorni precedenti, ma Flo sa che c’è di più. Shauna è tornata per monitorare la situazione tra Brooke e Ridge. Nel profondo, la Fulton ama ancora il Forrester e non riesce a dimenticarlo.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che il dottor John Finnegan (detto Finn) andrà a trovare Steffy alla casa sulla scogliera. Tra i due sembra esserci una particolare chimica. Il medico vuole assicurarsi che la Forrester prenda le sue medicine. Lei però non sembra intenzionata a rispettare la promessa che gli ha fatto.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 6 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non sono previste pause estive.