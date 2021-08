Comode, trendy, fresche… sono l’emblema della stagione calda! La Birkenstock mania sembra non finire mai: ce lo dimostra Benedetta Parodi con uno dei suoi ultimi post su Instagram.

Oggi Benedetta Parodi ci è d’ispirazione, e non solamente con le sue performance culinarie!

Il suo profilo Instagram è un’insalata di sfiziose ricette e look dagli stili più svariati, estremamente piacevole da seguire e molto utile per chi è alla continua ricerca di nuova ispirazione.

Ed è proprio dal social network fotografico che abbiamo pescato l’ultima lezione di stile: tra una colazione e una torta, Benedetta ci ha deliziati con una chicca che continua a dimostrarsi una mania evergreen: le Birkenstock Arizona.

Tra Milano e la Sardegna, la nostra conduttrice continua a tener fede ai suoi impegni professionali e nel frattempo si gode un po’ di mare. Infatti, ancora sono in corso le registrazioni di Bake Off Italia, che vedremo in onda il prossimo autunno su Real Time. Durante le riprese, la troupe è stata colta impreparata da un temporale improvviso: nemmeno questo spiacevole evento ha tolto il sorriso alla solarissima Zia Bene che ha provveduto a scattare una divertente immagine per Instagram. Ombrello, look arrangiato con maxi cardigan, pantaloncini e… attenzione attenzione, il dettaglio che fa impazzire noi fashioniste: le Birkenstock!

Resistenti anche ai temporali: con Benedetta Parodi i sandali Birkenstock continuano a dimostrarci di essere di una mania estiva!

La storia dei sandali Birkenstock ci riporta indietro nel tempo alla Germania del 1774. Nati come scarpe ortopediche, hanno conquistato i cuori degli appassionati di moda solamente dieci anni fa. Adesso più che mai, sono tornati in voga e anche i vip non ne stanno facendo a meno.

La versione indossata da Benedetta Parodi è quella più amata: l’Arizona.

Le grandi Maison stanno tentando di riprodurli, come Valentino che ha proposto una versione con una stampa mimetica e Proenza Schouler con il suo modello dal design minimalista newyorkese.

Ma su cosa è fondata questa impareggiabile Birkenstock-mania? Ebbene, il primissimo grande motivo è la comodità di questa calzatura. Ormai è di dominio pubblico: i lockdown hanno portato il fashion sulla strada del comfort, perché è stata l’esigenza e la richiesta maggiore del pubblico. I sandali si sono dimostrati un ottimo alleato, nonché una soluzione fresca e pratica da indossare tanto all’interno delle mura domestiche quanto per le proprie passeggiate rilassanti.

Stanno bene con tutto e riescono anche a donare quel tocco cool e sbarazzino agli outfit più eleganti, sdrammatizzando il risultato finale e rendendolo meno impegnativo.

Ed ecco perché, tanto con Benedetta Parodi quanto con la principessa Charlotte di Monaco, calzature come l’Arizona sono state una prima scelta.

E come abbinare questo storico modello ai nostri look estivi? L’outfit più in voga del momento prevede il sandalo Birkenstock con il tailleur: pantalone a vita alta a 3/4, con giacche coordinate.

Addirittura, via libera ai crop top, agli abitini a tubino o ai più romantici e imperiali abiti lunghi. Quest’Estate 2021 lascia ampio spazio alla fantasia, tanto le Birkenstock stanno bene su tutto e una volta provate non se ne fa più a meno!