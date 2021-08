Carolina Stramare, scollatura spaventosa disidrata all’istante, dov’è il reggiseno?: il “buongiorno” più spettacolare – FOTO

Carolina Stramare ha pubblicato una storia Instagram che ha fatto inevitabilmente il pieno di likes: irraggiungibile.

La web influencer, ex vincitrice dell’80esima edizione di Miss Italia ha convinto tutti durante l’ultima foto postata sui social.

In questo periodo Carolina Stramare è super impegnata da un punto di vista lavorativo, protagonista di spot pubblicitari. L’ultimo della serie porta la firma di “Helbizlive“, tra pochi istanti in onda sulle reti in chiaro della Mediaset.

Insomma un risultato prestigioso per l’ex bellezza nazionale che appare inevitabilmente tra le influencer più cliccate e apprezzate del momento. L’appeal di Carolina è senz’altro sul trampolino di lancio e a breve non ci sorprende vederla in qualche nuova veste per lei adatta.

Nel frattempo che il tempo e il destino si esprimano su di lei, la modella di Genova ci regala altre bellissime soddisfazioni che la incoronano tra le celebrità del web più accattivanti del momento

Carolina Stramare, i dettagli più bollenti del suo repertorio: favolosa

