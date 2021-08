Cecilia Rodriguez devastante su Instagram: la sexy showgirl indossa un vestitino cortissimo che scopre totalmente le sue gambe pazzesche.

L’estate prosegue senza pause: ogni giorno fa sempre più caldo e per milioni di persone è tempo di vacanze. In questo preciso momento dell’anno, anche Instagram si trasforma in un posto estremamente bollente: le influencer e le modelle tendono ad alzare la temperatura anche sui social network con i loro scatti sbalorditivi.

Cecilia Rodriguez è sicuramente presente nella lista dei profili migliori del servizio di rete sociale più famoso: la sorella di Belen, con la sua bellezza e la sua sensualità, conquista l’interesse dei suoi followers con contenuti al limite del proibito. Anche oggi, l’argentina ha incantato gli utenti con una fotografia meravigliosa.

Cecilia Rodriguez, outfit da impazzire: gambe totalmente scoperte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Stratosferica” Wanda Nara, la maglia aderente lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

Cecilia, questa sera, ha mandato in visibilio la sua platea condividendo una fotografia che in breve tempo ha fatto il pieno di likes. L’immagine ha già raccolto 21mila cuoricini e numerosi commenti. Chechu sorprende tutti con un outfit scosciato vietato ai deboli di cuori.

La 31enne, super bella e super abbronzata, mostra quindi a tutti le sue chilometriche gambe da infarto. Come se non bastasse, ai piedi ha delle scarpe aperte con il tacco. Il corpo della showgirl non ha praticamente punti deboli e riesce ogni volta a far sognare i milioni di seguaci. “Veramente perfetta”, “Beato Moser”, “Stai molto bene con questo vestito”, si legge tra i commenti del post odierno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Sei bona in tutte le foto”, Rosaria Cannavò infuoca il web, una dea greca senza rivali – FOTO

La piccola Rodriguez è al momento in vacanza a Formentera insieme al suo amato Ignazio Moser. Nella splendida isola delle Baleari, si è verificato un episodio da paura per la coppia. I due stavano infatti su un gommone e, a causa del mare grosso, non riuscivano a tornare sulla spiaggia.