Elettra Lamborghini salva un nuovo amico: “Non uccidetelo”

Elettra Lamborghini, tramite le sue stories su Instagram, ha sorpreso i followers salvando il suo “nuovo amico”.

Non esiste un giorno sul calendario in cui i followers di Elettra Lamborghini non restano a bocca aperta. La cantante pubblica praticamente con una costanza regolare contenuti infuocati sul web: ad ogni suo scatto è subito il delirio. La nota ereditiera è dotata di un fisico sublime e le sue forme mandano sempre in visibilio gli utenti.

Ma non solo fisico, curve fenomenali e spettacoli sexy: facendo un giro nel suo profilo, è probabile imbattersi in post decisamente divertenti. Elettra, questo pomeriggio, ha sorpreso tutti. La classe 1994 ha condiviso un breve filmato tra le sue stories in cui salva il suo nuovo amico, facendo anche un appello piazzando una frase emblematica sullo schermo.

Elettra Lamborghini salva il suo nuovo amico: “Non uccidetelo”

Nel filmato condiviso poco fa da Elettra Lamborghini tra le stories, la cantante rincorre con grande velocità un animale. Stando alle immagini, l’animale in questione sembra essere un grosso insetto (una cavalletta?). La nativa di Bologna ha un panno tra le mani e riesce ad acchiappare la ‘bestiolina’.

“Non uccidetelo, salvatelo”: questa la frase rigorosamente in lingua inglese riportata sul video dall’ereditiera. Ma non solo l’appello: la Lamborghini ha postato anche un’altra frase in cui ribadisce le dimensioni enormi dell’insetto. Il filmato strappa risate in continuazione: la regina del twerking riesce sempre ad intrattenere i suoi innumerevoli followers. La bolognese sta trascorrendo ancora vacanze in terra greca, questa volta insieme a suo marito Afrojack.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La 27enne, in ogni modo, pubblica sempre fotografie spettacolari in cui indossa costumini striminziti e piatta le sue curve super esplosive in primissimo piano. L’ereditiera ama scherzare sul suo corpo e spesso scrive frasi molto lunghe e divertenti tra le sue didascalie.