Enrica Bonaccorti racconta il grave incidente. Sono stati momenti di terrore

Enrica Bonaccorti è stata vittima di un grave incidente, l’attrice ha vissuto momenti di terrore. Scopriamo com’è andata.

Enrica Bonaccorti è una nota attrice e conduttrice italiana, il suo esordio è avvenuto negli anni 70, dopo aver dato tantissimo alla televisione, al teatro e alla musica oggi è opinionista in diversi programmi sul piccolo schermo.

I nostalgici la ricordano con piacere ed in tantissimi la seguono sui social con interesse ed amore per l’egregio lavoro che ha portato avanti in questi anni di televisione. La sua vita così come la sua carriera sono state piene e soddisfacenti, si è goduta la vita ed ha amato tantissimo.

Tra i suoi compagni di vita ricordiamo Michele Placido, Analdo del Piave, Carlo di Borbone Francesco Villari e Renato Zero a cui è rimasta legata da un profondo affetto. Nell ‘ultimo periodo Enrica è stata vittima di un grave incidente.

Enrica cadendo si è rotta un braccio, il racconto drammatico

A fine luglio la conduttrice televisiva ha avuto un bruttissimo incidente, “Ero nella mia casa all’Argentario, non ho visto il gradino e sono caduta. Ho visto il braccio andare da un’altra parte e ho sentito anche crac. Purtroppo è il destro e non riesco a fare niente, mia figlia mi sta aiutando tanto”.

Spiega Enrica ancora provata nella trasmissione “Dedicato” condotta da Serena Autieri. Sono stati dei momenti di panico per l’attrice, che grazie alla sua forza di volontà sta reagendo bene all’accaduto.

L’incidente domestico l’ha segnata, soprattutto perchè non sapeva come sarebbe finita. Nel frattempo su Instagram posta diverse sue fotografie (con il braccio ingessato) e rassicura i milioni di fan che quotidianamente la confortano.

Nel frattempo (anche se con il braccio rotto) Enrica si sta godendo l’estate, è felice e spensierata, si gode i piccoli piaceri quotidiani e grazie all’aiuto della famiglia può alleviare un pò le sue pene.

L’attrice è una donna molto energica e questa condizione invalidante la sta condizionando non poco.