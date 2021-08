Amici 20 non finisce più: negli ultimi giorni i telespettatori del talent hanno notato una certa vicinanza tra due ex allievi della scuola più spiata d’Italia

Amici 20 è stata una delle edizioni più amate della storia del talent di Maria De Filippi. Sono tanti i volti che quest’anno hanno esordito nel programma e stanno riscuotendo un grandissimo successo sui social. Tra questi c’è Aka7even, che nella scuola ha vissuto un percorso piuttosto tormentato: infatti, oltre all’amore per la musica, ha vissuto anche un altro tipo di amore: si infatuò della ballerina Martina, con cui cominciò una relazione davanti agli occhi indiscreti delle telecamere. La loro storia durò solo qualche settimana perché lei rivelò di essersi presa una sbandata per il cantante Raffaele, con cui sta ancora oggi.

Amici 20, cosa sta succedendo tra Aka7even e Rosa? I social impazzano per “il gossip dell’estate”

questi due hanno davvero deciso di regalarci il gossip dell’estate… pic.twitter.com/6PbqnI0OJx — mat (@divanomat) August 6, 2021

Negli ultimi giorni, sui social qualcuno ha notato un certo avvicinamento tra Rosa di Grazia e Aka7even. I due oggi hanno pubblicato delle storie che hanno insospettito i fans dei due: entrambi in barca nello stesso momento, e lei tra l’altro ha aggiunto una canzone di lui al video. Dopo quanto visto nelle ultime ore sui social, il fandom del programma si è diviso in due parti: c’è chi si è arrabbiato perché pensa sia palese che i due sono soltanto amici, proprio come lo erano quando stavano nella scuola più spiata d’Italia, e c’è chi invece ha trovato sospetto il fatto che non avessero messo storie insieme per far vedere di essere uno in compagnia dell’altro. Qualcuno sostiene che, se non avessero niente da nascondere, si farebbero vedere alla luce del sole. Tra l’altro i due sono amici dei loro rispettivi ex e sarebbe strano se stessero davvero insieme, dunque qual è la verità?

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per vedere se uscirà fuori qualcosa: solo amici o qualcosa in più?