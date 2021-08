Incidente minibus, le vittime sono tutte minorenni: 1 morto, 7 feriti

Lo schianto automobilistico, avvenuto intorno alle 7.40, poco prima di Saint-Flour (Cantal), ha coinvolto un minibus e un camion.

Un adolescente ha perso la vita questo venerdì mattina 6 agosto; mentre altri sette sono rimasti feriti in un incidente nel Cantal, nel mezzo dell’altopiano centrale della Francia. La tragedia si è consumata intorno alle 7.40 di mattina, all’altezza del comune di Saint-Flour. Stando a quanto riporta il comunicato stampa ufficiale della prefettura locale, lo schianto automobilistico, che ha coinvolto un minibus e un camion, è stato localizzato nell’autostrada A75, conosciuta anche come La Méridienne, in una tratta appena riaperta “dopo essere stata transennata per alcune ore nella direzione nord-sud.” A seguire maggiori dettagli.

Il messaggio della sindaca di Amiens

Accident sur l'A75 : @BrigitteFoure apporte son soutien aux familles des neuf blessés amiénois

La notizia trova conferma nei notiziari francesi, le cui fonti ufficiali citano quanto stilato dalla prefettura. Il tragico bollettino segna 8 vittime tra gli occupanti del minibus, tutti minorenni. Un 16enne è stato trasferito “con assoluta urgenza” all’ospedale di Clermont-Ferrand dove è deceduto poco dopo. Gli altri 7 adolescenti e l’autista del mezzo pubblico, rimasti feriti, portati all’ospedale Saint-Flour, luogo dello scontro. Illeso il conducente dell’autocarro.

Stando a quanto si legge nei media locali, da Amiens, nel Nord della Francia, il pullmino stava trasportando gli adolescenti nella nota località turistica di Cap D’Adge, nel dipartimento dell’Hérault, per un campo estivo. “I ragazzi stavano andando al campo estivo nel sud per un soggiorno organizzato dall’Odyssey (un centro di intrattenimento comunale) ad Amiens Nord, quando il loro minibus si è violentemente scontrato con un mezzo pesante.” La prefettura locale ha annunciato l’apertura di una cellula psicologica di sostegno ai familiari dei ragazzi feriti.

La sindaca di Amiens Brigitte Fouré ha espresso tramite un comunicato “il suo sincero sostegno alle famiglie delle vittime” dell’incidente.

Fonte Le Figaro