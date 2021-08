Jessica Malena da sola senza il suo Ciro Immobile. Su Instagram parole piene d’amore per il calciatore: divini

Sarà lui a portare la fascia di capitano della Lazio dopo due abbandoni importati: Senad Lulic e Marco Parolo. Dopo alcune indecisioni, il club biancoceleste ha puntato tutto su di lui, il centroavanti della Nazionale campionessa agli Europei: Ciro Immobile.

A lui l’onore e l’onere di guidare la squadra essendo stato indicato come il degno sostituto di due abilissimi colleghi, due calciatori che per il club della Capitale sono stati fondamentali. A parlarne per primo il Corriere dello Sport che ha spiegato che Immobile avrebbe battuto la concorrenza di Sergej Milinkovic-Savic. A lui va la fascia di vice capitano per anzianità.

E in tutto questo la sua Jessica Malena che dice? Per il nuovo capitano della Lazio parole d’amore che sciolgono il cuore.

Jessica Malena, dedica per Ciro Immobile: l’assenza pesa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Dopo le vacanze insieme e gli scatti anche abbastanza hot in spiaggia e non solo, Jessica Malena e Ciro Immobile si sono dovuti separare. Terminata la pausa e il relax successivo agli impegni e alla vittoria dell’Italia ad Euro2020, si torna alla normalità.

Ciro Immobile è dovuto tornare, infatti, a Roma per vestire ancora la maglia biancoceleste e poi è volato in Germania, a Marienfeld, dove si sta allenando con i suoi compagni di squadra, sotto la supervisione di Sarri.

E così Jessica Malena è rimasta sola e dopo alcuni giorni già sente la mancanza della sua dolce metà. Per lui una dedica social piena d’amore.

Ha scelto due scatti in bianco e nero, bellissimi, che li ritraggono eleganti, complici e divertiti. Un abbraccio e le loro labbra che si sfiorano, poi le risate ed il tenersi per mano. A corredo del post le parole che dicono tutto: “Mi manchi”.

Pronta la risposta del calciatore che senza pensarci un attimo scrive: “Ti amo”. Per loro tantissime emoticon di amore e meraviglia e oltre 50 mila like in sole due ore. L’amore, la complicità e la bellezza racchiusi in soli due scatti.