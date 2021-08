Michela Persico a Torino in piazza con le sue amiche, che bellezze – FOTO

La Persico ha condiviso su instagram una foto insieme alle sue amiche mentre si godono un aperitivo in piazza

Michela Perisco fuori con le amiche per un aperitivo in piazza a Torino, che bellezze. I commenti degli utenti sono tantissimi: “Wow che reunion”, “Che trio delle meraviglie”, “Al primo posto la persico, al secondo quella di de ligt infine diciamo la meno figa benedetta tutte fighe ma la classifica è questa”. La bella Persico insieme alle fidanzate e moglie degli altri calciatori, trascorre una vita da sogno. Sempre in giro a fare aperitivi e compere mentre Rugani suda sul campo da calcio.

Michela Persico e la vita da sogno

La giornalista non poteva chiedere di meglio. Un uomo al suo fianco che l’adora e un figlio arrivato da qualche mese ad illuminare la sua vita con gioia e spensieratezza. Il lavoro per il momento è stato lasciato in un angolo, anche se la Persico promette novità ai suoi followers e progetti in cantiere. Aveva già dichiarato di desiderare un cambio di direzione nel suo lavoro. Il calcio l’ha accompagnata per molti anni e ha contribuito a darle il successo, ma ora vorrebbe orientarsi su temi di attualità e anche più femminili sempre in televisione. Per il momento però la priorità è il piccolo Tommaso.

La famiglia è tornata a vivere a Torino dove hanno trascorso gli ultimi anni per via del lavoro di Rugani. L’anno scorso c’è stato un grosso cambiamento proprio in concomitanza con la nascita del bambino. Rugani ha cambiato squadra e paese andando in Francia per pochi mesi. Subito dopo è stato reclamato dal Cagliari a cui ha detto di sì. Oggi però è nuovamente un giocatore bianco nero. La Persico ha sempre dichiarato di essere contenta di tornare a Torino perché per lei è una seconda casa dopo Bergamo dove è cresciuta.

A Torino ha trascorso gli anni più belli ed è nato lì suo figlio Tommaso. Per lei dunque è un sogno poter tornare a vivere nella sua città preferita. Non si sa ancora se Rugani rimarrà oppure se cambierà di nuovo. Una cosa è certa il contratto con la Juventus c’è fino al 2024. Ma in ogni caso Michela e Tommaso lo seguiranno ovunque, perché l’importante è stare insieme in famiglia. Tutto il resto è secondario.