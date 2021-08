“Chi pensa alle tue figlie?”, Michelle Hunziker sbotta su Instagram, l’accusa è pesante

“Chi pensa alle tue figlie?”, Michelle Hunziker sbotta su Instagram: le accuse nei confronti della conduttrice sono pesantissime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Da circa sette anni, Michelle Hunziker ha ritrovato il sorriso accanto al secondo marito Tomaso Trussardi, sposato nell’ottobre del 2014. Da quest’ultimo, la conduttrice ha avuto le due figlie Sole (2013) e Celeste (2015), mentre la primogenita Aurora è il frutto dell’amore fra la Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti. Nonostante la coppia si dimostri affiatata e complice, spesso e volentieri, Michelle e Tomaso si ritrovano separati a causa di impegni lavorativi. I followers, attraverso il box domande postato dalla Hunziker tramite le Instagram stories, non si sono trattenuti dal punzecchiarla: “Chi pensa alle tue bimbe quando non ci sei?“. La risposta della conduttrice è lapidaria.

NON PERDERTI ANCHE —> Valentina Ferragni in stile animalier, gli occhi si fermano proprio lì – FOTO

Michelle Hunziker sbotta su Instagram, l’accusa è pesante

NON PERDERTI ANCHE —> “Che bella famiglia”, Valentina Vignali e la FOTO clamorosa in tre: “Mamma e papà”

Michelle Hunziker è indiscutibilmente una delle conduttrici più apprezzate della sfera televisiva italiana. Ciò nonostante, anche la svizzera cade spesso vittima di battute e commenti fuori luogo avanzati dagli haters, che non perdono occasione di vessarla. Proprio di recente, la conduttrice è tornata da un soggiorno in Svizzera che ha trascorso facendo fronte a svariati impegni. Quest’oggi, tramite il box domande, la presentatrice ha voluto riprendere i contatti con i fan, rispondendo ad alcuni dei loro interrogativi. Una domanda, in particolare, l’ha davvero lasciata a bocca aperta.

“Chi pensa alle tue bimbe quando non ci sei?” – ha chiesto un utente alla conduttrice, provocando inevitabilmente il suo sgomento. “Bimbe, chi è che pensa a voi quando la mamma non c’è e lavora?” – ha chiesto la Hunziker alle sue figlie, facendo rispondere direttamente loro – “Il papà!“. La svizzera si è poi sfogata rispetto ai pettegolezzi che, ormai da molti anni, non sembrano lasciarla in pace.

“Fa parte del gioco, non mi dà per niente fastidio. Sono abituata“, ha chiosato Michelle, reagendo con grande serenità alle provocazioni degli haters. La conduttrice, appagata e sicura di sé, ha messo a tacere le malelingue.