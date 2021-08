L’influencer ha pubblicato un post su Instagram dove ha messo in bella mostra il suo seno prosperoso come non lo avete mai visto prima.

Micol Olivieri è una delle influencer più amate su Instagram. Nota al grande pubblico per aver interpretato Alice nella fiction ”I Cesaroni”, andata in onda dal 2006 per 6 stagioni.

Oggi Micol ha lasciato il mondo della recitazione e si è dedicata ai social network diventando una vera e propria influencer da 867 mila followers. Tanto che il primo luglio è stata invitata a un evento di GHD Italia dove era testimonial Chiara Ferragni.

Tra sponsorizzazioni e attimi di vita quotidiana è sempre molto attiva e gli utenti la seguono con partecipazione.

Micol nonostante sia molto giovane (oggi ha 28 anni) è già sposata e mamma di due bambini.

Suo marito è il calciatore Christian Massella, classe ’90, che milita nel Pomezia Calcio e i due si sono sposati nel 2014. L’attrice romana ha avuto la prima figlia, Arya, quando aveva solo 21 anni e qualche anno dopo ha dato alla luce il secondogenito Samuel.

Micol e il suo lato A esagerato. Come non l’avete mai vista

Da pochi mesi Micol ha preso una decisione, quella di rifarsi il seno. Ai suoi followers, infatti, aveva confessato che era un suo desiderio da sempre ma non aveva mai trovato il coraggio di operarsi.

Coraggio che ha trovato quest’anno e ora sfoggia un lato A da urlo e finalmente si sente appagata e a suo agio nel suo fisico.

In questa occasione ha indossato un costume scollato che ha messo in risalto il suo seno prosperoso. Sfoggia un fisico tonico e manda in tilt Instagram. Una bellezza fuori dal comune.